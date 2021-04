Artvin´de yangında 4 ev alevlere teslim oldu

Arzu ERBAŞ-Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangında, 4 ev kullanılamaz hale geldi. Yangının diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Valilikten yapılan açıklama can kaybı ve yaralının olmadığı belirtilen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın, akşam saatlerinde merkeze bağlı Ortaköy köyünde bir evde çıktı. Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangında evi saran alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer evlere sıçradı. Yangına, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre alevlere teslim olan 4 ev ve samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangının, diğer evlere sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarfediyor.

VALİLİK: BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan ilk belirlemelere 4 evin etkilendiği yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybı bilgisine ulaşılmamıştır. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları vatandaşlarımızın can güvenliği ön planda tutularak devam etmektedir" denildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ

2021-04-01 23:37:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.