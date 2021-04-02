Artvin´de yangında 7 ev alevlere teslim oldu (2)

7 EV, 3 SAMANLIK VE 8 AHIR KÜLE DÖNDÜ
Artvin´in merkeze bağlı Ortaköy köyünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, 7 ev, 3 samanlık ve 8 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangın bölgesinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.
'YANGIN ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI'
Evi yanan Bircan Sağlam, yangının elektrik kontağından çıktığını öne sürdü. Sağlam, "Elektrik kontağından yangın çıktı. Biz önce fark etmedik. Dışarı çıkınca evin arkasının yandığını gördük. Alevler sonra bir anda büyüdü her yeri sardı" dedi. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA
2021-04-02 00:28:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.