Artvin´de 12 ev yandı; yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (2)



YELEĞİNİN CEBİNDE 10 BİN TL´SİNİN YANDIĞINI SANDI

Artvin´in merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün çıkan ve 12 ev, 3 ahır ve 8 samanlığın kullanılmaz hale geldiği yangında evleri yanan vatandaşlar, yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Evde otururken gelen sesler üzerine dışarı çıktığını belirten İbrahim Keskin, "Alevleri görünce `yangın var´ diye bağırdım. Evin önündeki hortumla yangına su tutmaya çalıştım ama olmadı. Vatandaşlar, sonra da itfaiye ekipleri geldi. O arada bir hafif rüzgar çıktı, aşağıdaki ateşi yukarıdaki evlerin yanına taşıdı. Sabaha kadar ekiplerle vatandaşlarla beraber yangın söndürüldü. Benim de evim tamamen yandı evden iki tane kazan çıkarmaya çalıştım, o esnada biraz yüzüm yandı" dedi. Keskin, cebinde 10 bin lira olan yeleğini giydiğini sanıp evden çıktığını belirterek, "Evden çıkarken içinde para olan yeleğim yerine yanlış yeleği giydiğimi sonra fark ettim. İçi para dolu yelek yandı dedim. Sabah köyün içinde dolanırken yangından kurtarılan malzemeler vardı, baktım benim yelek orada cebinde de para duruyordu" diye konuştu.

Ömer Keskin ise, "Yangını duyunca il dışından köyüme geldim. Ailemin yaşadığı 3 katlı ev maalesef yanmış. Çok şükür ki can kaybı yok tek tesellimiz bu" dedi.

Meryem Keskin ise, "Biz erkenden yatmıştık sonra kocam geldi `evi duman sarmış´ dedi. Dışarı çıktı ki evin önüne kadar alevler gelmişti. Ancak kendimizi kurtarabildik. Hiçbir şey alamadık tekrar içeri giremedik her şey yandı" ifadelerini kullandı.

HASAR TESPİTİ YAPILIYOR

AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlatırken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de evleri yananlara psikolojik destek için devreye girdi. Yanan evin enkazında geriye kalan eşyalarını arayanlar, kurtarabildikleri malzemeleri çıkarmaya çalıştı. Köy sakinlerinin hayvanları için de yem dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU

2021-04-02 12:37:10



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