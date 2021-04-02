Artvin´de 11 ev yandı; yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı (3)



VALİ: ARTVİN'DE PEŞ PEŞE ÇIKAN YANGINLAR ARAŞTIRILIYOR

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ortaköy köyünde incelemelerde bulundu. Yangında 11 ev, 3 ahır ve 8 samanlığın yandığını söyleyen Vali Yılmaz, vatandaşlara `geçmiş olsun´ dileklerini iletti.

Vali Doruk, dün akşam ağır bir yangın geçirdiklerini belirterek "şükür tabi çok yayılmadan önledik ama yine de burada 4 binamızda, 11 konutumuz yandı. Yanan ahırlar, samanlık var. Şükür bir can kaybımız, yaralımız, hayvan telefi olmadı. Maddi kayıplarımız oldu, onları da gidermeye çalışıyoruz. AFAD başkanlığımız koordinesinde Çevre ve Şehircilik, Defterdarlık, diğer kurumlar hasar, zarar tespitlerini yaptılar. Vatandaşımızın yanındayız, her türlü sıkıntılarını adım adım, hızlıca gideriyoruz. Geçmiş olsun" dedi.

'ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR'

Artvin'de peş peşe çıkan benzer yangınlarla ilgili araştırmaların yapıldığını belirten Vali Doruk, "Araştırmalar yapılıyor. Farklı kaynaklardan bunları yaşıyoruz. Bazen ev içindeki ocak yangını, bazen elektrik kaynaklı yangınlar olabiliyor. Farklı tek bir sebebe bağlayamıyoruz. Tabii üzerinde çalışmalarımız var, çalışıyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ-Selman KUTLU

2021-04-02 17:25:45



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