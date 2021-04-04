Ölümden kurtaran manevra Artvin'de tünel girişinde yamaçtan kopan taş ve kayaları gören kamyonet sürücüsü ölümden yaptığı manevra ile son anda kurtuldu

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Artvin’de seyir halindeki bir kamyonet sürücüsü tünel girişinde yamaçtan kopan kaya parçalarını görerek yaptığı manevra sayesinde son anda ölümden kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ArtvinErzurum Karayolu 10. kilometresi Kalburlu köyü mevkiinde bulunan tünel girişinde geçtiğimiz günlerde yamaçtan kopan kaya parçaları karayolu üzerine düştü. O anda yolda seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü saniyelerle kayaların altında kalmaktan yaptığı manevrayla kurtuldu.

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