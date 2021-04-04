Artvin'de köye inen dağ keçileri görüntülendi

Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde dağların zirvesinden Altıparmak köyüne inen koruma altındaki dağ keçileri, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliği´nin (IUCN) yayımladığı `Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi´ndeki dağ keçileri, Yusufeli ilçesi Altıparmak köyü Deftisa Mahallesi´ne kadar indi. Yöre halkı, boynuzları 1,5 metreyi bulan ve indikleri köyde yiyecek arayışına giren dağ keçilerinin bu anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağ keçileri, köydeki yiyecek arayışının ardından ormanlık alana girip, gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-04-04 10:32:17
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