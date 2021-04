AFAD'tan otobüsle seyahat eden yolculara videolu afet farkındalık eğitimi

Artvin Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nce hayata geçirilen projeyle otobüsle şehirlerarası seyahat eden yolcular, yolculukları boyunca izledikleri eğitim videolarıyla afetlere karşı korunmanın püf noktalarını öğreniyor.

Artvin Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında toplumun değişik kesimlerine yönelik afet farkındalık eğitimi faaliyetlerini sürdürüyor. Artvin’de afetlere karşı dirençli toplum oluşturmak, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği amacıyla devam etmekte olan eğitimler kapsamında, Artvin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden hareket ederek Türkiye’nin değişik yerlerine giden otobüslerin merkezi yayın sistemine AFAD eğitim videosu yüklenerek, yolculara seyahat esnasında bu eğitim videoları izlemeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor. Ayrıca, AFAD ekiplerince yolculara proje hakkında bilgi verilerek afet öncesi, afet esnasında ve sonrasında yapılması gerekenlerin anlatıldığı el broşürü ile Kovid19 tedbirleri kapsamında tek kullanımlık kulaklık, maske ve dezenfektan dağıtılıyor.



Proje, Türkiye’de bir ilk olacak

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, yaptığı açıklamada 2021 yılının Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildiği anımsatarak bu kapsamında Artvin’de toplumun her kesimine afet farkındalık eğitimi vermeye devam ettiklerini söyledi. Sürdürülen eğitim faaliyetleri kapsamında şehirlerarası otobüslerde yolculuk eden vatandaşlara yönelik Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığınca hazırlanan ve yaklaşık bir saat süren afet eğitim videosunun izletilerek eğitimler verildiğini kaydeden Avcı, bu uygulamanın Türkiye’de ilk olduğunu söyledi.

Avcı, salgın nedeniyle uzaktan eğitim faaliyetlerine daha çok ağırlık verdiklerini kaydederek, "Artvin'den otobüslerle şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlarımız ortalama 1822 saatlik yolculuk yapıyor. Biz otobüsteki yayın sitemine bir saatlik eğitim videosu yükledik. Yolcular seyahat boyunca bu videoyu izleyecekler. Bu videoda afet öncesi ve sonrasında risk azaltma ve yapılması gerekenler anlatılıyor. Vatandaşlarımız acil durumlarda ne yapması gerektiği konusunda bilgilendiriliyor" dedi.

Kovid19 salgını nedeniyle yolcuların sağlıklarını düşünerek tek kullanımlık kulaklık dağıttıklarını kaydeden Avcı, "Bu tarz bir eğitimi biz Türkiye’de ilk olarak Artvin’de başlattık. Amacımız daha çok vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimi vermek, afet farkındalığını artırmak" diye konuştu.



"Afet eğitimi hayat kurtarır, can kurtarır"

Otobüste yolculuk yapan Aylanur Turan da, bugüne kadar çok sayıda otobüs yolculuğu yapmasına rağmen ilk kez böyle bir uygulama ile karşılaştığını ifade etti. Sağlık çalışanı olarak uygulamayı çok beğendiğini ve ilgililere bu anlamlı projeden ötürü teşekkür eden Turan, "AFAD'ın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu eğitimler çok önemli. Afet eğitimi hayat kurtarır, can kurtarır. Yol boyunca bu videoyu izleyeceğiz. Çok faydalanacağız. Bu uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Projenin çok faydalı olacağına inanıyorum"

Otobüs şoförü Muhammet Aksakal ise, 32 yıldır otobüs şoförlüğü yaptığının anlatarak, "Meslek hayatımda seyahatlerimizde çok sayıda kaza ile karşılaşıyoruz. Bu kazalarda maalesef can kaybı ve yaralanmalar yaşanıyor. Bende bir sürücü olarak bu durumdan dolayı üzüntü duyuyorum. AFAD tarafından anlamlı bir proje geliştirilmiş. Otobüslerimizde videolu eğitimlerle yolcularımız afet konularında bilgilendiriliyor. Bir yolcu otobüsü şoförü olarak bu eğitimlerin son derece faydalı olacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

