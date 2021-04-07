'Güzel insanlar'dan yangın yardımı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Güzel insanlar'dan yangın yardımı

DHA

'Güzel insanlar'dan yangın yardımı


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´de, 52 evin yandığı Dereiçi köyünde yaşayanlar, ülkenin dört bir tarafından gönderilen yardımların fazlasını kamyona yükleyip, 1 Nisan'da 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlığın yandığı Ortaköy´e gönderdi. Dereiçi köyünde yangın sonrası yapılan yardımlara ilişkin gelen çağrı, Türkiye'yi duygulandırmıştı. Yangın sonrası yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının da hüznünü yaşayanlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istemişti.
Artvin, son aylarda çıkan büyük çaplı yangınlarla sarsıldı. Köylerdeki yangınlar nedeniyle çok sayıda ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde, 17 Mart'ta, 35 binadaki 52 ev yanarken, ahır ve samanlıklarla toplam 193 yapı hasar gördü, 30'a yakın büyükbaş da öldü. Merkeze bağlı Ortaköy köyünde ise 1 Nisan'da, 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlık yandı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Evsiz kalan köylüler, yakınlarının yanına yerleşti. Bakanlıkların destekleri ile yardım yapılan aileler için konut projeleri hazırlandı. 
KAMYON DOLUSU FAZLA YARDIMLARI GÖNDERDİLER
Dereiçi köyünde yangın sonrası yapılan yardımlara ilişkin gelen çağrı duygulandırmıştı. Yangın sonrası Türkiye´nin dört bir yanından yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının da hüznünü yaşayanlar, artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istemişti. Yangının ardından evlerini komşularına açanlar, bu kez de gelen fazla yardımları 1 Nisan'da çıkan yangında, 11 evin kullanılamaz hale geldiği Ortaköy köyüne ulaştırdı. Kamyona yüklenen gıda ve eşyalar, bölge halkına teslim edildi. 
'BİR NEBZE NEFES OLUR, DİYE DÜŞÜNDÜK'
Dereiçi köyünün muhtarı Sabri Duman, büyük yangın felaketi yaşadıklarını ve yaraların sarılmaya başlandığını belirterek, "Türkiye genelinden bize yardım gönderen herkesten Allah razı olsun. 1 hafta önce de Ortaköy köyümüz de aynı kaderi yaşadı. Yanmanın ne olduğunu bildiğimiz için bize gelen fazla yardımlardan bir kamyon malzemeyi onlara gönderdik. Afetzede vatandaşlarımıza bir nebze nefes olur, diye düşündük" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-04-07 09:48:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'tan otobüsle seyahat eden yolculara videolu afet farkındalık eğitimi
YEREL HABERLER AFAD'tan otobüsle seyahat eden yolculara videolu afet ...
Emekli amirallerin bildirisine Artvin’den sert tepki
YEREL HABERLER Emekli amirallerin bildirisine Artvin’den sert tepki