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Vaka sayısı sıfır olan köyde ilginç korona önlemi

İHA

Vaka sayısı sıfır olan köyde ilginç korona önlemi

Korona virüs vakasının bulunmadığı Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyü sakinleri, virüsün köye girmemesi için ilginç bir yöntem uyguluyor. Vatandaşlar, elma ve erik ağacından yaptıkları ahşap heykelle köye dışardan gelenlere maske kuralını hatırlatıyorlar.
Artvin’in 600 haneli Pınarlı köyünde yaşayanların sayısının oldukça fazla olmasına rağmen köyde korona vakası bulunmuyor. Alınan tedbirlere tamamen uyan köy halkı, dışarıdan gelen yabancıların köye virüs getirmemesi için de maske kuralına oldukça önem veriyor. Vatandaşlar, maskesiz köye giriş yapılamayacağını yaptıkları ahşap insan heykeliyle göye gelenlere hatırlatıyor.
Köy sakinlerinden İbrahim Aydın, elma ve erik ağaçlarını kullanarak bir insan heykeli yaptı. Heykelin burnu ve kulaklarını büyük yaparak heykeline mizah katan Aydın, heykelin omzuna bir de çanta astı. Çantanın içine maske koyan ve köye gelen yabancıların köye maskesiz girilemeyeceğini hatırlatan Aydın, maskesi olmayanların buradan temin edebileceklerini ifade etti.
İbrahim Aydın, “Bu köye gelen arkadaşları duyarlı olmaya çağırmak için bu heykeli yaptık. Buraya gelenler maske, mesafe, hijyen kurallarına uymalılar. Köyün girişine koyarak dışardan gelen arkadaşlara bu kuralları hatırlatıyoruz. Köyümüz çok kalabalık, aynı zamanda kurallara oldukça duyarlıyız ancak dışardan gelen arkadaşlar bu duyarlılığı göstermiyor. Onun için de bu heykeli yaptık. Çantasının içine de maske koyduk, gelen misafirlerin maskesi yoksa bu çantadan alabiliyorlar” dedi.

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