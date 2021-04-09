Su samurunun derede balık avı kamerada

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA) ARTVİN´in Şavşat ilçesinde nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunun dereden balık avladığı anlar, Doğa Koruma Milli Parklar ekiplerince görüntülendi.

Şavşat ilçesinde görevden dönen Doğa Koruma Milli Parklar ekipleri, nesli tükenme tehdidi altında olan su samurunu, derede balık avlarken gördü. Ekipler, bir anlık şaşkınlığın ardından cep telefonu kamerasıyla su samurunun bu anlarını görüntüledi. Görüntülerde; su samurunun, kayalıklar arasından suya düşürdüğü balığı yakalayıp yediği, ardından da derede suya girip gözden kaybolduğu görüldü. Su samurunun, balığı yediği anlar, sosyal medyada da ilgi gördü.

DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2021-04-09 13:00:15



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