Ahşap caminin minaresi yıkılınca imece usulü ile hareket geçtiler Yeni minare için kullanılacak ağacı camiye getirmek için bütün köy seferber oldu

Artvin Borçka ilçesinin Camili bölgesi Maral Köyünde tamamen ahşap olan caminin minaresi şiddetli rüzgarda yıkılınca mahalle sakinleri imece usulü ile yeni minarenin ağacını cami avlusuna getirdiler.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Gürcistan sınırındaki Camili Havzası'nda bulunan 166 yıllık tarihi cami, yıllara meydan okuyor. Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Maral'da, Osmanlı döneminden kalma tarihi İremit Camisi, ahşap mimarisi ve kök boya kullanılan rengarenk motifleriyle göz dolduruyor. Köy halkınca özenle korunan ve 166 yıldır ayakta duran cami, Artvin'i ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Maral köylüleri. tarihi İremit Camisi'nin, 1851 yılında Osmanlılar döneminde inşa edildiğini ve bugüne kadar dimdik ayakta durmayı başardığını söyledi.

Gürcistan sınırına yaklaşık 3 kilometre mesafede bulunan ve büyük bölümü ahşaptan yapılmış caminin, minber, kapı ve diğer bazı bölümlerinde çeşitli motifler ve kullanılan kök boyası dikkat çekiyor.

Caminin bulunduğu alan çok rüzgarlı bir bölge olduğundan, sert esen rüzgar, ahşap caminin minaresini yerle bir ettiğini belirten Maral Muhtarı Hasan Şimşek ve köy sakinleri yıkılan minarenin yeniden inşa edilmesi için,dağda kesilen ağaç, tamamen insan gücü ile camı avlusuna kadar getirdi ve dikilmesi için gerekli çalışmalar başladı.

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