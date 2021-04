Artvinli küçükbaş üreticileri ‘Hemşin’ ırkından vazgeçmiyor Artvin’de kuzuların anneleriyle buluşması havadan görüntülendi

Artvin’de besicilik yapan küçükbaş üreticileri ‘Hemşin’ ırkından vazgeçmiyor. Bölgede bulunan 80 bin adet damızlık koyun ırkının yüzde 90’ı Hemşin koyunundan oluşmakta. Her yıl baharın gelişiyle sayıları artan Hemşin koyunun kuzularıyla buluşma anı havadan görüntülendi.

Artvin’in Ardanuç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar için, ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak ifade edilen koyunların kuzulama dönemi başladı. Annelerini seslerinden tanıyan onlarca kuzu, kapıların açılmasıyla annelerine koştu. O görüntüler ise havadan görüntülendi.

Aylarca karla mücadele edip hayvanlarını bahara çıkartmış olmanın telaşını yaşayan besiciler, şimdilerde zamanlarının büyük bir kısmını sürülerinin kuzulama dönemine harcıyor.

İlde faaliyetlerini sürdüren Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği kayıtlarına göre il genelinde 80 bin 600 adet damızlık koyun ve keçi bulunmakta. Bu sayının yüzde 90’ı ise ‘Hemşin koyunu’ ırkından oluşuyor. Bölgenin iklimine uygun yaşayabilen ve et araması anlamında diğer ırklara göre daha lezzetli olan Hemşin koyunu, üreticini ilk tercihi arasında yer alıyor. Coğrafyada üreticiler romanov, merinos, mor karaman gibi farklı koyun ırkları denese de Hemşin ırkından vazgeçemediler.



“Biz Hemşin ırkına alışmışız”

Geçimini hayvancılıkla sağlayan 73 yaşındaki İlyas Biçer, üç oğluyla birlikte 700 sürüye bakıyor. 63 yıldır küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Biçer, "Sabah namazında kalkarız ve koyunların bakımını yaparız, yemlerini veririz. Bu işlem her gün aynı şekilde devam eder. Bahar gelince kuzular doğmaya başlar. Her kuzu annesini, anne de kuzusunu tanır. Sesinden tanır, kokusundan tanır. Biz Hemşin ırkına alışmışız, bu bölgeye en uygun ırk budur" dedi.



“Çiftçi ne kadar üretirse ülkede o kadar rahat nefes alır”

Oğlu Erkan Biçer ise, “Geçimimizi ailecek bu işle uğraşarak sağlıyoruz. Devletimizden biraz da destek bekliyoruz. Yem fiyatları oldukça pahalı sağ olsun birlik de destek oluyor ama biraz daha destek bekliyoruz. Ülkenin yüzde 25’ini çiftçi oluşturuyor. Çiftçi ne kadar üretici olursa, ülke de o kadar rahat nefes alır diye düşünüyorum. Anne koyunlar kuzularını sesinden kokusundan tanır, bulamayanın da biz veriyoruz” diye konuştu.



“Üreticinin bölgede randıman aldığı tek ırk Hemşin koyunu oldu”

16 yıldır Artvin ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birlik Başkanı Azam Demirci ise, "16 yıldır var olan sorunlarımız hemen hemen hep aynıdır. Nedir bunlar? Üreticinin yem girdilerinin artması. Bundan 10 yıl önce 25 lira olan yem çuvalı şimdi 125 lira çıktı. Anaç koyun, keçi desteklerinde ise buna oranlı bir artış olmadı. Ayrıca bir başka önemli sorunumuz ise çoban sorunu. Ne sigortasını istiyoruz, ne destek istiyoruz. Sadece bulduğumuz çoban yasal anlamda bizimle çalışsın. Yaylada çobanımızdan dolayı kaçak durumuna düşüyoruz. Bu bizim için çok incitici bir şey. Yetkililerimiz bunu ortadan kaldırırsa çok mutlu oluruz. 80 bin 600 adet Artvin genelinde anaç koyun ve keçimiz mevcuttur. Hemşin koyunu dışında bölgeye gelen bütün hayvanlar sekteye uğradı. Bölgedeki üretici tek randıman aldığı ırk Hemşin koyunu oldu. Hemşin koyununun etinin aroması çok farklıdır. Ardanuç’ta döner yiyen biri, Türkiye’nin neresinde olursa olsun buradaki yediği dönerin özlemini çeker" diyerek sözlerini tamamladı.

