Artvin´in köyünde her eve yangın söndürme tüpü zorunluluğu

Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA) - ARTVİN´de son yıllarda artan, çoğu yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığı belirlenen yangınlar için harekete geçen Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyü ihtiyar heyeti, köyde her eve 'yangın söndürme tüpü' bulundurma zorunluğu getirdi. Tedbir kapsamında köye gelen AFAD ekipleri de, uygulamalı eğitim verdiği köy halkına, yangına müdahale yöntemlerini anlattı.

Son aylarda yaşanan büyük çaplı yangınlarla sarsılan Artvin´de, özellikle yüksek kesimli köylerde çıkan yangınlarla çok sayıda ev, ahır ve samanlık yandı. Kentte son çıkan yangınlarda, Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde 52´si konut olmak üzere ahır ve samanlıklarla birlikte 193 yapı zarar gördü. Merkeze bağlı Ortaköy'de ise 11 ev ile 3 ahır ve 8 samanlık yandı. Can kaybı ve yaralanın olmadığı yangınlarda büyük çapta hasar meydana geldi. Evsiz kalan vatandaşlar, yakınlarının yanına yerleşti. Bakanlıkların destekleri ile yardım yapılan aileler için konut projeleri hazırlandı.

YANGIN RAPORLARINDA NEDENLER AYNI

Artvin´de büyük ve orta çaplı yılda 70 dolayında çıkan yangınlarla ilgili uzmanların yaptığı teknik inceleme sonrası hazırlanan raporlarda yangınların çıkış nedenlerine dair çarpıcı detaylar yer aldı. Raporlarda yangınların tamamının yetersiz elektrik tesisatı, soba ve baca kaynaklı çıktığına yer verildi. İç içe yerleşim alanların inşa edildiği göze çarpan kentte, bir evde başlayan yangının böylece bitişiğindeki evlere kolayca sıçradığı dikkati çekiyor. Çoğu ahşap ve eski olan evlerde eskiden sadece aydınlatma kullanılırken, günümüzde televizyon, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi ile elektronik cihazlar da eklenince elektrik tesisatları da yetersiz kalıyor. Yangınlara sobalardan sıçrayan kıvılcımlar ile ahır ve samanlıkların yanına yakılan ateşler ve bacaların temizlenmemesi de neden oluyor. Kentte çıkan yangınlarda yerleşim yerlerinin uzaklığı ve köy içi araç yolunun uygun standartlarda olmaması da itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesini zorlaştırıyor.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ ZORUNLUĞU

Şavşat ilçesine bağlı Erikli Köyü Muhtarlığı, her eve yangın söndürme tüpü bulundurma zorunluğu getirerek tedbir aldı. Yangınların kabus olmaktan çıkarılması amaçlanan tedbir kapsamında satın alınan yangın söndürme tüpleri, vatandaşlara dağıtıldı. AFAD ekipleri de, uygulamalı eğitim verdiği köy halkına, yangına müdahale yöntemlerini anlattı. Diğer ilçe ve köylere de uygulanması amaçlanan örnek çalışmayla, yangınların vatandaşın kabusu olmaktan çıkarılması hedefleniyor.

`ERKEN MÜDAHALE ÇOK ÖNEMLİ´

Şavşat Kaymakamı Onur Özaydın, yangınlara anında müdahalenin oldukça önemli olduğunu belirterek, "İlçenin coğrafi durumu ve çok eski yıllarda yapılan yöre mimarisi ahşabın ön planda olduğu köylerimizde çıkabilecek yangınlarda vatandaşlarımızın bu yangınları çok az bir zararla atlatmaları ve hatta hiç çıkmaması konusunda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bölgede çıkan yangınlara anında ve erken müdahale oldukça önemlidir. Tüplerin nasıl kullanılacağı konusunda da köylülerimize eğitim verildi. İnşallah ilçemizde buradan sonra hiçbir yangın ile karşılaşmayız. Çıkan yangınlarda hiçbir vatandaşımız aç ve açıkta bırakılmamış yaralar bir an önce sarılmıştır ama hem devletimiz hem vatandaşlarımız zarar görmekte. Bu yangınların çıkmaması için kaymakamlık olarak her türlü durumu değerlendiriyoruz" dedi.

`ERKEN FARK EDİLEN YANGINLAR SÖNDÜRÜLÜR´

AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı da "Son yıllarda bölgemizde oldukça fazla yangın çıkmakta. Bu konuda köylülerimizin ilk müdahale ile ilgili yapmış oldukları bu çalışmayı takdirle karşılıyorum. İlk etapta başlamış ve fark edilen yangınlar bu yangın tüpleri ile çok rahat bir şekilde söndürülür ve büyük zararlar oluşmaz. Yangın tüplerinin nasıl kullanılacağı ile ilgili köylü vatandaşlarımıza uygulamalı eğitimde verdik. Belki geç ve büyük yangınlar söndürülemez ama erken fark edilen yangınlar söndürülür. Bir tüp yetmediği zaman komşuları da kendilerinde bulunan yangın tüpleri ile müdahale ederek yangın çok rahat söndürülebilir" diye konuştu.

`PEKMEZ FİYATINA YANGIN TÜPLERİNİ ALDIK´

Erikli Köyü Muhtarı Kenan Ekinci ise yangın ve benzeri afetlerin yaşanmaması temennisinde bulunarak, "AFAD İl müdürü ve beraberindekiler ile ilgili firma yetkilileri gelerek köyde yaşayan vatandaşların tamamına yangın tüpü dağıttık. Yangın tüplerinin parasını vatandaşlarımız verdi. Toplu alındığı zaman bu yangın tüpleri çok ucuza geldi. İki kilogram pekmez fiyatına yangın tüplerini aldık. Mart ayının başlarında köyümüzde yaşamış olduğumuz yangın afetinden sonra, AFAD müdürümüzle birlikte olası yangın durumunda hem vatandaşlarımızı bilgilendirmek hem de ilk müdahaleyi yapmak için bir eğitim programı düzenleyip her eve bir adet yangın tüpü alınmasına muhtarlığımız ve köy ihtiyar heyeti olarak karar aldık. İnşallah köyümüzde bir daha büyük bir yangın çıkmayacaktır. Çıkan yangın da bu yangın tüpleri ve almış oldukları eğitim ile köylü vatandaşlarımız tarafından söndürülecektir" ifadelerinde bulundu.,

`EVLERİMİZ AHŞAP KOLAY YANIYOR´

Köy sakinlerinden Şahin Ali Ekinci de "Bölgemizde mimari olarak yapılarımızın tamamına yakını ahşap. Evlerimizde çıkan yangın çok erken büyüyüp büyük zararlara neden olabiliyor. Son 20 yıl içerisinde köyümüzde buna benzer 3,4 yangın yaşadık. Umarım bundan sonra böyle durumlarla karşılaşmayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

