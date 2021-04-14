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Çoruh üzerindeki barajlardan ekonomiye 20 milyar 291 milyonluk katkı Artvin'de Çoruh nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 20 milyar liralık katkı sağlandı Deriner Barajı 12 milyar kilovatsaatlik enerji üretimini aştı

İHA

Çoruh üzerindeki barajlardan ekonomiye 20 milyar 291 milyonluk katkı Artvin'de Çoruh nehri üzerindeki 4 baraj ve hidroelektrik santrallerinde üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 20 milyar liralık katkı sağlandı Deriner Barajı 12 milyar kilovatsaatlik enerji üretimini aştı

Türkiye’nin en hızlı akan nehri olan Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve elektrik üreten Muratlı Barajı, Borçka Barajı, Deriner Barajı, Artvin Barajı ve HES projeleri ülke ekonomisine devasa katkı sağlamaya devam ediyor. Artvin'de bulunan sadece 4 baraj ve hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen elektrik enerjisiyle ülke ekonomisine 20 milyar liralık gelir sağlandı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü tarafından “Çoruh'un gerdanlıkları” olarak isimlendirilen Muratlı, Borçka, Deriner ve Artvin barajlarında, hizmete alındıkları tarihten itibaren toplam 33 milyar 487 milyon kilovatsaat enerji üretildi. Üretilen elektrik enerjisinin ülke ekonomisine katkısı ise 1 Mart 2021 tarihi itibarıyla 20 milyar 291 milyon liraya ulaştı.

Rekor Deriner Barajı'nda
2012 yılı sonu itibarıyla işletmeye alınan kendi sınıfında temelden 249 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı'nda bugüne kadar 12 milyar kilovatsaat enerji üretildi.
Toplam 1 milyar 969 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 670 megavat kurulu gücü, yıllık 2 milyar 118 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesi ve sahip olduğu teknik özellikleriyle mühendislik harikası olarak adlandırılan Deriner Barajı'nda üretilen enerji ile milli ekonomiye 7 milyar 237 milyon lira katkı sağlandı.
Çoruh Havzası Projeleri kapsamında 2005 yılında tamamlanarak işletmeye alınan ilk baraj olan Muratlı Barajı'nda da 6 milyar 172 milyon kilovatsaat enerji üretimi yapılırken, üretilen enerjiyle 3 milyar 740 milyon liralık gelir elde edildi.
Temelden yüksekliği 49 metre, su biriktirme hacmi de 75 milyon metreküp olan Muratlı Barajı ve HES, 115 megavat kurulu gücü ile yıllık 444 milyon kilovatsaat üretim kapasitesine sahip bulunuyor.
2007'de hizmete giren ve temelden 146 metre yüksekliği ve 419 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Borçka Barajı'nda ise bugüne kadar 11 milyar 558 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirilerek 7 milyar 3 milyon liralık kazanç elde edildi.
Projeler kapsamında yapımı 2015 yılında tamamlanarak hizmete alınan son baraj olan Artvin Barajı ve HES'te bugüne kadar 3 milyar 812 milyon kilovatsaat enerji üretimi gerçekleştirildi. 167 milyon metreküp su biriktirme hacmi, 332 megavat kurulu güce ve yıllık 1 milyar 26 milyon kilovatsaat enerji üretimine sahip barajda üretilen enerjiden 2 milyar 309 milyon lira gelir elde edildi.

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