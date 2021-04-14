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O köye yangın söndürme tüpü zorunlu hale getirildi Şavşat'ın Erikli köyünde her eve bir yangın tüpü projesi hayata geçirildi

İHA

O köye yangın söndürme tüpü zorunlu hale getirildi Şavşat'ın Erikli köyünde her eve bir yangın tüpü projesi hayata geçirildi

Artvin’de yangın riski bulunan Şavşat ilçe Erikli köyünde bulunan her eve, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 42 adet yangın söndürme tüpü temin edildi. Yangın tüpleri vatandaşlara dağıtılmadan önce de eğitim verildi.
Artvin’de son bir ayda Yusufeli ilçesi Dereiçi köyünde ve Artvin merkeze bağlı Ortaköy'de peş peşe çıkan köy yangınlarının ardında tedbirler arttırıldı. Yangın öncesi alınan genel tedbirler kapsamında başlangıç yangınlarına müdahale edilmesi için bazı köylerde yangın söndürme tüpü zorunlu hale geldi. Büyük yangın felaketlerinin yaşandığı Şavşat’ın Erikli köyünde bulunan her eve, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 42 adet yangın söndürme tüpü temin edildi. Ekipler tarafından vatandaşla yangınlar konusunda bilgilendirme yaparak köyde yangın söndürme eğitimi ve tatbikatı yapıldı.
AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı beraberinde teknik personeli ile birlikte yangınlara hazırlık konusunda farkındalık eğitimi ve yangın söndürme tüpü hakkında vatandaşlar bilgilendirdi. Yapılan tatbikat ile yangın söndürme tüplerinin kullanımı anlatıldı ve vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi. Tatbikat sonrası yangın söndürme tüpleri sahiplerine teslim edildi.

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