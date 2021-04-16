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Belediyenin kapanına bu kez polis düştü Artvin Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla 12 Nisan’da başlatılan kapan uygulaması sürücülere zor anlar yaşatıyor İl merkezindeki kapanlar bu kez polis aracının lastiklerini patlattı

İHA

Belediyenin kapanına bu kez polis düştü Artvin Belediyesi tarafından şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla 12 Nisan’da başlatılan kapan uygulaması sürücülere zor anlar yaşatıyor İl merkezindeki kapanlar bu kez polis aracının lastiklerini patlattı

Artvin’de trafiği rahatlatmak amaçlı İl Trafik Komisyonu kararıyla Artvin Belediye Başkanlığı tarafından şehrin farklı bölgelerine kurulan kapanlar tepkilere neden oluyor. Kurulan kapanlar bir çok aracın lastiklerinin patlamasına neden olurken, son olarak da polis ekip aracı kapandan nasibini aldı.
Artvin’de şehir trafiğini rahatlatmak amacıyla 12 Nisan’da başlatılan kapan uygulaması sürücülere zor anlar yaşatıyor. İl Trafik Komisyonu kararıyla Artvin Belediye Başkanlığı tarafından şehrin farklı noktalarına 15 kapan kuruldu. Uygulamanın başlamasıyla belediye hoparlörlerinde belirli aralıklara anonslara yapılarak vatandaşlara uyarılırken, zabıta ekipleri de iki gün süreyle kapan başlarında nöbet tuttu. Şehrin eğimli yapısı, rampalar ve alternatif yolların kullanışsız olması nedeniyle sürücüler uygulamanın kentteki trafiği rahatlatmak yerine daha da karmaşık hale dönüştürdüğünü ifade ederken, bazı mahallelerde yaşayan sürücüler kapanlar nedeniyle evlerine gitmek için şehir turu atmak zorunda kalırken, uygulamanın hayata geçtiği günden beri çok sayıda aracın kapanlarda lastik patlatması uygulamaya yönelik tepkileri daha da artırdı.
Bazı araçlar 2, bazı araçlar 4 lastiğini birden patlatırken, kapanların son kurbanı polislerin ekip aracı oldu. Devriye atan polis ekipleri Çarşı Mahallesindeki Adliye Sokağı'nın girişine konan kapanda lastiklerini patlattı. Patlayan lastiklerini kriko yardımıyla değiştiren polislerin zor anları görüntülendi.

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