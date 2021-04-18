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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sarp Sınır Kapısı'nda 20 kilometreyi geçen TIR kuyruğu

DHA

Sarp Sınır Kapısı'nda 20 kilometreyi geçen TIR kuyruğu


Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK/HOPA (Artvin), (DHA)TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracattaki artış ve Gürcistan gümrüğünde işlemlerde yaşanan gecikme nedeniyle uluslararası taşımacılık yapılan TIR'lar, Türk tarafında uzun kuyruk oluşturdu. Kuyruk, yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzadı.
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat ve ithalat işlemleri sürüyor. Sarp Sınır Kapısı'nda ihracatın artması ve Gürcistan gümrüğünde işlemlerin yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR sürücüleri de bekleyişlerini sürdürüyor. Geçiş işlemlerinin uzaması nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar, karayolunda uzun kuyruk oluşturdu. TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu üzerinde oluşan kuyruk, Türk tarafında 20 kilometreyi geçti. TIR kuyruğu, Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar geldi. Karayolunun bir şeridini kapatan TIR'lar, trafiğin de aksamasına neden oluyor.
TIR kuyrukları azaltılmaya çalışılan sınır kapısından, son 2 hafta içerisinde günlük ortalama 600 TIR çıkış yaptı. Sarp Mülki İdare Amirliği yetkililerinden alınan bilgiye göre; karayolundaki TIR kuyruğuna,  ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin temininde yaşanan gecikmenin yol açtığı öğrenildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Artvin Arzu ERBAŞ
2021-04-18 14:31:48

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