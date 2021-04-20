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Asma köprüden Çorun nehrine korkutan atlayış Adrenalin tutkunu iki arkadaş asma köprüden Çoruh nehrine atladı

İHA

Asma köprüden Çorun nehrine korkutan atlayış Adrenalin tutkunu iki arkadaş asma köprüden Çoruh nehrine atladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde iki arkadaş, asma köprüden Çoruh Nehri'nin azgın sularına atladı. Nehirde bir süre yüzen sporcular, daha sonra kıyıya çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yusufeli ilçesinde yaşayan eski milli güreşçi Metin Demirci (31) ve arkadaşı Emirhan Demirci (21), sıcak havalardan bunalınca ilçede bulunan asma köprüye çıkarak kendilerini Çoruh nehrinin buz gibi azgın sularına bıraktılar. Sokakta bir süre koşup antrenman yapan iki arkadaş, daha sonra serinlemek amaçlı bu atlayışı gerçekleştirdiler. Her bahar ayında köprüden aynı atlayışı gerçekleştiren ikili, yürekleri ağızlara getirdi. Buz gibi suda bir süre sürüklenen Metin Demirci ve Emirhan Demirci, daha sonra yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların, kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen Çoruh nehirdeki bu tehlikeli atlayışları görenleri korku dolu anlar yaşattı.

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