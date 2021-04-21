Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı



Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)- ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde, eski milli güreşçiler Metin (30) ve kuzeni Emirhan Demirci (32) asma köprüden Çoruh Nehri´ne atladı. Nehirde bir süre yüzdükten sonra kıyıya çıkan iklilin tehlikesi atlayışı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yusufeli ilçesinde eski milli güreşçiler Metin ve Emirhan Demirci, antrenman için tehlikeli bir deneme gerçekleştirdi. Bir asma köprü üzerine çıkan kuzenler, kendilerini Çoruh Nehri´nin sularına bıraktı. Buz gibi suda bir süre sürüklenen kuzenler, yüzerek kıyıya çıktı. Sporcuların kar sularının erimesi nedeniyle su seviyesi yükselen nehre atladığı anlar kameraya yansıdı.

DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2021-04-21 13:14:48



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