Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

İHA

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, ilçenin Arıklı mahallesinde Birol Alkan’a it müstakil evde yangın çıktı. Elektrik kontağında çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yoğun çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması facianın önüne geçmiş oldu. Yanan evde ekiplerce soğutma çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu Mersin'de 3 gün önce kaybolan Rus genç Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir benzinlikte bulundu
YEREL HABERLER Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte ...
Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya ...
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
YEREL HABERLER Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh ...
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin’de konuştu "Son parama da haciz konuldu”
YEREL HABERLER Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz ...
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
YEREL HABERLER 'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
Asma köprüden Çorun nehrine korkutan atlayış Adrenalin tutkunu iki arkadaş asma köprüden Çoruh nehrine atladı
YEREL HABERLER Asma köprüden Çorun nehrine korkutan ...
Artvin’de yayla göçü başladı Artvin’in sahil ilçelerinden sürüleri ile Ardahan il sınırındaki Bilbilan Yaylası’na gitmek için günde 20 kilometre yürüyorlar Stajyer çoban kendi sürüsüne sahip olmanın hayalini kuruyor Artvin’de sürü sahipleri göç yolu istiyor
YEREL HABERLER Artvin’de yayla göçü başladı Artvin’in sahil ...
Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
YEREL HABERLER Kemalpaşa ilçesi sakinleri hastane istiyor
Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
YEREL HABERLER Topladığı ağaç köklerini sanat eserine dönüştürüyor
Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime geçilecek
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretime ...