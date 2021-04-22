Yusufeli 7'nci kez taşınıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli 7'nci kez taşınıyor

DHA

Yusufeli 7'nci kez taşınıyor


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ÇORUH Nehri üzerinde yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yerinde sona gelindi. Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, "Yaz mevsiminde taşınacağımız talimatı geldi. 2021 yılı bitmeden buraya taşınabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz" dedi. 
Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Çoruh Nehri üzerinde Yusufeli Barajı ve HES projesinin inşaatı sürüyor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda, 558 megavat kurulu güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye'nin öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj projesinde çalışmalar devam ediyor.
KAMU BİNALARI TAMAMLANDI
Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalacak Yusufeli ilçesinin yeni yerleşim yerine taşınma çalışmalarında sona gelindi. 150 yıllık tarihinde 6 kez yeri değiştirilip, 7´nci kez taşınacak Yusufeli´ndeki yeni yerleşim yerinde binalar yükselirken, cadde ve sokaklar da düzenleniyor. Alt ve üst yapı çalışmalarının aynı anda tamamlanması hedeflenen yeni ilçede hükümet konağı ile kamu binalarının inşası tamamlandı. Yeni yerleşim yerine taşınma süreci ise yazın başlıyor. 
`TAŞINMANIN ARİFESİNDEYİZ´
Yusufeli Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir ve beraberindekiler, ilçenin yeni yerleşim yerinde inşası tamamlanan kaymakamlık binası ile diğer kamu binalarını inceledi. Kaymakam Özdemir, taşınma için ön hazırlık yapıldığını söyleyerek, "Yeni yerleşim yerinde artık son aşamalardayız. Kamu kurumları binaları bitmiş durumda. Konutlarımız da bitmek üzere. Artık taşınmanın arifesindeyiz. Kamu kurumları olarak ön hazırlığımızı yapıyoruz. Mevcut eksikleri tespit edip taşınma zamanında bir sorun çıkmaması için uğraşıyoruz. Yaz mevsimi içerisinde taşınacağımız talimatı geldi. 2021 yılı bitmeden buraya taşınabilmek için hazırlığımızı yapıyoruz" dedi.
Yaz aylarında planlanan taşınma süreci için vatandaşın endişelenmemesi gerektiğini belirten Özdemir, "Yetişmesi vatandaşın elinde olan bir durum değil. O yüzden Yusufeli halkının tedirgin olacağı bir durum yok. Devletimiz bu sözü verdi. Bitirdiği zaman insanları buraya taşıyacağız. Burası sona erdiği zaman hep birlikte taşınacağız" diye konuştu.  
`ÖNCEKİ YUSUFELİ´NDEN DAHA GÜZEL OLACAK´
Yusufeli´nin yeni yerleşim yerlerini beğendiğini söyleyen ilçe sakinlerinden Nusret Kaç, "Alanlarımız tam yaşanacak şekilde güzel yapılmış. Geniş ve güzel. Önceki Yusufeli´nden daha da güzel olacak. Devletimizin gücü burada belli olmuş" dedi.
Alaattin Çağla ise "Vatandaşımızın önceden tepkisi oldu. Ben gayet güzel olduğunu görüyorum. Köylerimizde çelik konstrüksiyon yapılıyor. Gayet güzel. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Devletimizin gücü var. Altyapımızı yapıyor, suyumuzu getiriyor. Her tesisatımız yeni olacak. Bunların da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Evlere, kaymakamlık binamıza baktık. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu. 
YUSUFELİ'NİN TAŞINMA SÜRECİ
Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem'den Ersis´e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis´ten Öğdem´e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin lağvedilerek, merkezi Rize olan Çoruh kuruldu. Artvin´in kaza olması ile Yusufeli kazası ve köyleri tekrar Erzurum'a bağlandı. Çoruh'un merkezi, 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize´den Artvin´e nakledildi. Aynı kanunla Yusufeli, Erzurum'dan alınarak, tekrar Çoruh'a bağlandı. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh'un ismi Artvin olarak değiştirildi. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi, Öğdem´den bugünkü merkezi olan Ahalt´a nakledildi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-04-22 10:25:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Artvin’in Yusufeli ilçesinde tek katlı evde yangın ...
Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte bulundu Mersin'de 3 gün önce kaybolan Rus genç Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir benzinlikte bulundu
YEREL HABERLER Rus genç evinden bin 137 km uzaklıkta bir benzinlikte ...
Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya alındı
YEREL HABERLER Artvin'in Şavşat ilçesi Kocabey köyü karantinaya ...
Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh Nehri'ne atladı
YEREL HABERLER Eski milli güreşçi kuzenler, asma köprüden Çoruh ...
Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz uygulanan şahıs memleketi Artvin’de konuştu "Son parama da haciz konuldu”
YEREL HABERLER Antalya'da sosyal mesafe cezası nedeniyle e-haciz ...
'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
YEREL HABERLER 'Kedili kız', kedisini her yerde omzunda gezdiriyor
Asma köprüden Çorun nehrine korkutan atlayış Adrenalin tutkunu iki arkadaş asma köprüden Çoruh nehrine atladı
YEREL HABERLER Asma köprüden Çorun nehrine korkutan ...
Artvin’de yayla göçü başladı Artvin’in sahil ilçelerinden sürüleri ile Ardahan il sınırındaki Bilbilan Yaylası’na gitmek için günde 20 kilometre yürüyorlar Stajyer çoban kendi sürüsüne sahip olmanın hayalini kuruyor Artvin’de sürü sahipleri göç yolu istiyor
YEREL HABERLER Artvin’de yayla göçü başladı Artvin’in sahil ...