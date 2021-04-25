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Artvin’de kayalıklardan düşen 2 aylık keçi yavrusu 24 saat sonra kurtarıldı Susuz kalan minik yavru ekiplerin avuçlarından kana kana su içti

İHA

Artvin’de kayalıklardan düşen 2 aylık keçi yavrusu 24 saat sonra kurtarıldı Susuz kalan minik yavru ekiplerin avuçlarından kana kana su içti

Artvin’in Borçka ilçesi Aralık köyünde otladığı sırada kayalıklardan 70 metrelik uçuruma düşen 2 aylık keçi yavrusu (oğlak) 24 saat sonra Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler makara sistemi kurarak 70 metre derinliğinde bulunan bölgeye inerek, mahsur kalan oğlağı bulunduğu yerden kurtardı.
Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Aralık köyünde 200 küçükbaş hayvanla besicilik yapan Cesur ve Yusuf Engin kardeşler, köyün mera alanında sürülerini otlattıktan sonra evlerini döndü. Bir oğlağın eksik olduğunu fark eden kardeşler, tekrar mera alanına dönerek oğlağı aramaya başladı. Kayalık alanda oğlağın sesini duyan besiciler, gece olması nedeniyle sabahı beklediler. Kendi imkanlarıyla oğlağı bulunduğu yerden çıkarmayınca köy muhtarından yardım istediler. Köy muhtarı Metin Gül, Hopa Arama Kurtarma Derneği’ne (HOPAK) ulaşarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede keşif yaparak incelemelerde bulundu.
Daha sonra ekipler makara sistemi kurarak 70 metre derinliğinde olan kayalık bölgeye inerek, mahsur kalan oğlağı omuzlarında bulunduğu yerden çıkartmayı başardılar. Geceyi kayalıklarda geçiren ve oldukça susayan oğlak ekiplerin elinden kana kana su içti. Durumu iyi olan oğlak, daha sonra köy muhtarı aracılığıyla sahiplerine teslim edildi.

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