Yusufeli’nde korkutan yangın Yangın bu kez büyümeden söndürüldü

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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Yağcılar köyünde yangın meydana geldi. İki katlı bir evin yandığı yangın diğer evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

İlçeye bağlı Yağcılar köyünde Cemil Alkan’a ait iki katlı evde sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yağın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin etrafını tamamen sardı. İtfaiye ekiplerini müdahalesi sonrası yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Geçtiğimiz günlerde yine aynı ilçeye bağlı Dereiçi köyünde çıkan yangında çok sayıda ev ve samanlık yanarak kül olmuştu.

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