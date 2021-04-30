Yusufeli´nde 2 katlı ev yandı

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Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli ilçesi Yağcılar köyünde Alkan ailesine ait 2 katlı evde sabah saatlerinde yangın çıktı. Durumu fark eden 5 kişilik aile, evi tahliye etti. Komşuların ihbarı üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2021-04-30 13:30:18



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