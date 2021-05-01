Artvin’de “tam kapanma” sürecinde sokak hayvanlarına polis ekiplerinden şefkat eli

Artvin’de polis ekipleri yeni tip Korona virüs (Covid19) ile mücadele tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına polis ekiplerinden şefkat elli uzandı.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Bürosu ekipleri tarafından şehrin farklı noktalarına su, mama ve değişik yiyecekler bırakıldı. Kentte sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşayıp yiyecek ve içecek bulmakta zorlandığı alanlarda yapılan dağıtımlar esnasında polis ekipleri karşılaştıkları kedi, köpek gibi sokak hayvanlarıyla yakından ilgilenerek sevgi ve şefkat gösterdi.

Uygulama kapsamında belediye tarafından sokak hayvanları için kenttin bazı noktalarına konulan su ve yiyecek kabaları kontrol edilerek boş olanalar dolduruldu.

Öte yandan emniyet mensupları bu uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılanırken bazı polislerin elleriyle hayvanlara yiyecek yedirip su içirmesi de güzel görüntüler oluşturdu.

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