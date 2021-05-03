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Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış Yavruyken beslediği ayı kış uykusundan uyanınca Artvinli arıcının barakasına girip zarar vermiş

İHA

Önce yatağına yatmış sonra kovanlarını parçalamış Yavruyken beslediği ayı kış uykusundan uyanınca Artvinli arıcının barakasına girip zarar vermiş

Artvin’in Arhavi ilçesinde ayılar bir arıcıya ait barakaya girerek kovanlarına zarar vererek maddi hasara yol açtı. Arıcı Erkan Can, tepkisini “Yavruyken beslediğim ayı barakama girmiş yatağımda yatmış acıkınca da bal yiyerek kovanlarıma zarar vermiş” sözleri ile dile getirdi.
Arhavi ilçesinin Kamilet Vadisi'nde Erkan Can’a ait dağ evinde kovanlarına saldıran ayı, 12 kovanı parçalayarak ballarını yedi. Kovanlarının telef olması nedeniyle büyük üzüntü yaşayan Can, “Ben onun sınırlarına girmiyorum oda benim sınırlarıma girmeseydi iyi olacaktı ama bakalım sonumuz ne olacak” dedi.
Erkan Can kovanlarının parçalanmasından duyduğu üzüntüyü cep telefonu kamerası ile kayda alarak “15 yıldır bu işi yapıyorum. 2 buçuk yıldır beslediğim bir ayı vardı. Yavruyken kıyamıyor insan. Dağa arılarımın olduğu bölgeye giderken, gelirken her zaman karşılaşıyorduk. Elimin altındaydı, buna ekmeğin üzerine bal döküp bıraktım. Bu gittikçe alıştı. İlk zamanlar bir peteğime zarar vererek başladı. Sonra iki petek, 3 petek en sonunda da 12 kovanımı telef etti. Halbuki dağdaki kulübeme girmiş, yatağımda yatmış, battaniyemi kullanmış. Her türlü imkanları sundum ama her seferine yaptığı bu iş olmadı. Keşke yapmasa ama ben onun sınırına girmiyorum oda benim sınırıma girmese daha iyi olacaktı da bakalım sonumuz ne olacak” ifadelerini kullandı.

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