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Yusufeli Barajı´nda son metreküp beton döküldü

DHA

Yusufeli Barajı´nda son metreküp beton döküldü


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri üzerinde 6,5 yıldır yapımı süren, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda son metreküp beton döküldü. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dar vadinin gizli hazinesinde heyecanlandıran gelişme. Baraj gövde beton miktarı, 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı" dedi.
Çoruh Nehri üzerinde 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye´nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3´üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı´nda sona gelindi. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden olan Artvin´deki Çoruh Nehri üzerinde, 26 Şubat 2013'te dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferansla temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi´nde son metreküp beton dökümü yapıldı. 6,5 yıl süren çalışma ile 4 milyon metreküp beton dökülen baraj gövdesinde, son düzenlemeler yapılıyor.
ARTVİN İLE EDİRNE ARASI YOL YAPILABİLECEK KADAR BETON
Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710 metre kotuna yükselecek 275 metrelik gövde inşa ediliyor. Şantiye sahasında dev iş makineleri için özel sistem kuruldu. Yamaçtan yamaca kurulan kablolu vinç sistemiyle tonluk iş makineleri, havadan taşındı. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı için Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yolun veya 120 metrekarelik 60 bin konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanıldı. Bu yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak baraj projesinde elektrik üretimine geçilecek.
SANTRAL TÜRBİNLERİ MONTE EDİLİYOR
Yusufeli Barajı´nda bir yandan gövde inşaatı tamamlanırken, diğer yandan elektrik enerjisinin üretileceği yer altı tünellerinde çalışma yürütülüyor. Yer altı sahasında dev elektrik santral türbinlerinin montajında da sona gelindi. 2 milyar 130 milyon metreküp su depolanacak ve 2,5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek. Yusufeli Barajı ile yaklaşık 750 bin nüfuslu kentin yıllık enerji ihtiyacı karşılanmış olacak.
DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Dar vadinin gizli hazinesinde heyecanlandıran gelişme. Baraj gövde beton miktarı, 4 milyon metreküp seviyesine ulaştı. Baraj kretinde tamamlama imalatları yapılmaktadır" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-05-06 10:51:48

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