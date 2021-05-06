Eve kumar baskınında 7 kişiye, 33 bin 635 lira ceza

Nurbay USTA/BORÇKA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Borçka ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği kumar baskınında suçüstü yakalanan 7 kişiye, toplam 33 bin 635 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Borçka Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde kumar oynandığını belirledi. Eve baskın düzenleyen ekipler, 7 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
Şüphelilere, kumar oynadıkları ve salgın kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 33 bin 635 lira para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Borçka Nurbay USTA
2021-05-06 16:03:12
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