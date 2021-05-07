Artvin’de doğanın muhteşem görünümü tabiatın zorluklarını unutturuyor Sahara Milli Parkı'nın muhteşem manzarası hayranlık uyandırıyor

Artvin’in sakin şehir ünvanlı Şavşat ilçesinde yer alan Sahara Milli Parkı, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor. Milli Park içinden geçen ŞavşatArdahan karayolu virajlı ve eğimli yollarının zorluğu, muhteşem doğanın gölgesinde kalıyor.

Yüzde 57'si ormanla kaplı Artvin’de, ilkbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe bürünen Sahara Milli parkının görsel şöleni, Artvin ile Ardahan şehrini birbirine bağlayan virajlı ve eğimli yolların zorluğunu unutturuyor.

Şavşat ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Sahara Milli Parkı ilkbaharın renkleriyle yaza hazırlanıyor. Yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 57'sı ormanlarla kaplı Artvin’de tabiatın muhteşem görünümü, görsel bir şölen sunuyor.

Bölgede seyahat eden Mesut Yılmaz isimli vatandaş, “Şavşat ilçemiz her haliyle ayrı güzelliğe sahip. Coğrafyası her ne kadar zorda olsa biz burada yaşamayı seviyoruz. Sahara Milli Parkı dünyadaki nadir bölgelerden biri, ulaşımı her ne kadar zorda olsa yazıda kışı da ayrı güzelliğe sahip” diye konuştu.

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