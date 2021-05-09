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Köylerinin mezrasında ilk kez ezan sesiyle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar

İHA

Köylerinin mezrasında ilk kez ezan sesiyle oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadılar

Artvin’in Borçka ilçesi Düzköy köyü Ayona mezrası sakinleri ilk kez iftarlarını ezan sesiyle yapmanın mutluluğunu yaşadı. 15 kilometre uzaklıktan getirilen merkezi sistem sayesinde 12 haneli Ayona mezrası sakinleri ilk kez oruçların ezan sesiyle açtı.
Artvin’de havaların ısınmasıyla yüksek kesimlere göç başladı. Çay bahçesi ve tarım arazileriyle uğraşan Borçka Düzköy sakinleri Ayona mezrasına göç ederek yılın üç ayını bu bölgede tarım işleriyle uğraşarak geçiriyorlar. Bu yıl Korona virüs salgın nedeniyle mezralarına erken çıkan bölge halkı Ramazan ayını burada geçiriyor. 12 hanenin bulunduğu Ayona mezrasında yaşayanlar yıllarca mezralarında ezan senin gelmemesinin üzüntünü yaşıyordu.
Yıllardır yaşanan bu soruna dur diyen köyün gençleri, 15 kilometre uzakta bulunan Borçka Merkez Camisi'nden mezralarına merkezi sistem sayesinde ezan sesi getirdiler. Ezan sesi sayesinde oruçların açan vatandaşlar mezralarında ezan senin duyulmasına şükür ettiler.

İlk ezanın mutluluğunu evinin çatısını boyayarak ve balonlarla süsleyerek gösterdi
İlk ezan sesini, evinin çatısını ay yıldıza boyayıp balonlarla süsleyerek karşılayan Yaşar Şimşek, “Bu bizim hayalimizdi. Keşke dedelerimiz de göre bilseydi. Bu ezan sesinin duyulduğu ilk gün nedeniyle evimin çatısını ay yıldıza boyadım, etrafa süsler ve balonlar astık. Bu güzel günü hep hatırlayacağız” diye konuştu.

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