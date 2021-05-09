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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İklimi değişen Artvin'de erken kiraz hasadı

DHA

İklimi değişen Artvin'de erken kiraz hasadı


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)TÜRKİYE sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu´nun en büyük nehirlerinden Çoruh üzerinde yapılan barajlarla karasal ve Akdeniz karışımı iklimin yaşanmaya başladığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde kiraz hasadına erken başladı. 
İlçede, Bayburt'un Mescit Dağları'ndan doğup Artvin'den geçerek Gürcistan'ın Batum kentinden Karadeniz'e dökülen ve dünyanın akış hızı en yüksek nehri özelliğini taşıyan Çoruh Nehri üzerinde yapılan barajlarla karasal ile Akdeniz ikliminin karışımı yaşanmaya başladı. Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçe merkezi, yeni yerleşim alanına taşınacak bölgedeki tarım arazilerinde, her türlü meyve ve sebze yetiştiriciliği yapılabiliyor. İlçede pirinç, zeytin, uzun dut, domates, kavun, karpuz, salatalık, ceviz, kiraz, kayısı, şeftali ve üzüm yetiştiriliyor. Ahalt ve Ayvalı mahallelerinde de üreticiler, olgunlaşan kirazda hasada başladı. Dallardan toplanan kirazlar, üreticinin yüzünü şimdiden güldürdü. Kilosu 25 ile 30 TL´den satılan kirazlar Erzurum, Kars, Rize ve Trabzon gibi illere gönderilecek.
`1 HAFTA SONRA HASAT TAM ANLAMIYLA BAŞLAR´
Kiraz üreticisi Veysel Yiğit, "Aslında hasat döneminde tam değiliz ama kirazlar toplanmaya başlandı. Bir hafta sonra hasat dönemi de tam anlamıyla başlar. Geçen sene bu dönemde kiraz toplanmıştı hatta bitmişti. Ama bu sene hava soğuktu ve çiçekler geç açtı. Onun için de kirazlar geç olgunlaştı" dedi.
`HEM YİYORUZ HEM MARKETLERE SATIYORUZ´
Baraj inşaatı nedeniyle ilçelerinin taşınacağını anımsatan Durmuş Yazıcı da, "Kiraz mevsimi başladı, biz de topluyoruz. Kilosu 25 ile 30 TL arasında değişiyor. Bizler de toplamaya başladık, iftardan sonra yiyeceğiz. Ayrıca marketlere de satıyoruz. Yeni ilçe merkezine taşınmadan artık son kirazlarımı topluyoruz. Bahçemiz de sular altında kalacak, seneye nasip olur mu bilmiyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-05-09 11:19:02

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