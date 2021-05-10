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Artvin’de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

İHA

Artvin’de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Artvin’in Borçka ve Kemalpaşa ilçelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen bir ağacın dalları yüksek gerilim hattında yer alan elektrik tellerinin üzerine düşmesi sonucunda kısa süreli yangın çıktı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.
Artvin’de dün etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkileri. Borçka ilçesine bağlı, Çaylı köyü Cihazen mahallesi etkili olan şiddet rüzgar nedeniyle Naci Gedik’e ait meyve bahçesinde bulunan ağaçlar devrildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından, devrilen ağaçlar kesilerek kaldırdı. Fırtına yüzünden devrilen ağaç yüksek gerilim hattına takılınca yanmaya başladı.
Öte yandan Kemalpaşa ilçesinde kaydedilen görüntüde yüksek gerilim hattına düşen ağaç dalları yanmaya başladı. Ağacın yanarken telden kurtulmasıyla yere düşmesi büyük facianın da önüne geçmiş oldu. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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