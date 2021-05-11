Doğum yapan köpek ve 11 yavrusuna sahip çıktı

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde hayvansever Cevahir Ergen, sokak köpeği ile yeni dünyaya getirdiği 11 yavrusuna sahip çıktı.
İlçeye bağlı Tekkale köyünde yaşayan Cevahir Ergen, boş arazide doğum yapan sokak köpeği ile 11 yavrusunu sahiplendi. Köpekleri evinin bahçesine getiren kadın, onları süt ve ekmekle besliyor. Hayvanların da birer canlı olduğunu ve onlara zarar verilmemesi gerektiğini söyleyen Ergen, "Hayvanların, bizlere hiçbir zararı yok. Bizim mahallemizin köpeği ama kimse bakmayınca ben beslemeye başladım. Süt, ekmek, kemik ve tavuk eti veriyorum, anne çok zayıf. İnsanlar nasıl can taşıyorsa, bu hayvanlar da can taşıyor. Lütfen hayvanlara zarar vermeyin" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-05-11 14:30:56
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