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Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor

DHA

Güreşlere tehlikeli hazırlık; boğasını ahşap köprüden koşarak geçiriyor


Nusret DURUR/YUSUFELİ, (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde yaşayan Yusufeli Karakucak Güreşleri´nin eski başpehlivanı Aykut Yılmaz, boğasını güreşlere hazırlamak için spor yaptırıyor. Çoruh Nehri'nde kurulan, çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden 950 kilogram ağırlığındaki boğasıyla koşarak geçen Yılmaz'ın yaptıkları görenleri korkutuyor. Yılmaz, "Bu köprü biraz riskli, hayvan üzerinde koşuyor. Ayağı takılabilir, düşebilir ama köprüden de geçmek zorundayız" dedi.
Yusufeli ilçesinde yaşayan Yusufeli Karakucak Güreşleri eski başpehlivanı Aykut Yılmaz, kentte asırlardır süren boğa güreşi geleneğine merak sardı. Güçlenmeleri için antrenman programı hazırlayan Yılmaz, boğalarıyla spora başladı. Yılmaz, Çoruh Nehri üzerinde kurulan, çelik halatlara bağlı yaklaşık 50 metre uzunluğundaki ahşap köprüden koşarak geçirdiği 950 kilogram ağırlığındaki boğasıyla her gün 3 saat yürüyüş, rampa tırmanışı ile antrenman yapıyor. Yılmaz'ın boğasıyla koşarak geçtiği köprünün sallandığı o anlar, görenleri korkutuyor. 
'BİRAZ RİSKLİ AMA GEÇMEK ZORUNDAYIZ'
Aykut Yılmaz, "Ben pehlivanlığı bıraktım şimdi de boğalarımı pehlivan yapmak için uğraşıyorum. 10 boğamız var, pandemi sürecinde boğa güreşleri yok ama biz idmanlara devam ediyoruz. Çünkü boğalar içerde kaldığı sürece kızıyorlar, o nedenle sürekli spor yapmaları lazım. Günlük ortalama 2,5 saat antrenman yapıyoruz, bazen 4-5 saati de buluyor. Doğa yürüyüşü, rampa yürüyüşü, güç antrenmanları gibi farklı idmanlarımız var. Bu boğalar ahırdan alınıp, diğer güreşe götürülmüyor, büyük bir emek istiyor. Köyümüzde antrenman yeri olmadığı için halat köprüyü kullanıyoruz. Bu köprü biraz riskli, hayvan üzerinde koşuyor. Ayağı takılabilir, düşebilir ama köprüden de geçmek zorundayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2021-05-12 10:35:15

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