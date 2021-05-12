Artvin’de 13 hırsız 214 saatlik güvenlik kamerası incelenerek yakalandı

Artvin'de haberleşme hattı kablosu, menhol kapağı ve ızgara demiri çaldıkları iddiasıyla yakalanarak gözaltına alınan 15 zanlıdan 13’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin il merkezi, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 15 Mayıs 2021 tarihlerinde meydana gelen toplam 5 farklı hırsızlık olayı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri (JASAT) 53 farklı yerel kamera, tünel kamerası, MOBESE ve plaka tanıma sisteminden 214 saat süren görüntü kaydını inceleyerek olaya karışan 6 şüpheli aracı tespit etti. Çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler tarafından hırsızlık olayına karışan 15 şüpheli kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda 16 adet menhol kapağı ve ızgara demiri, 150 kg bakır kablo, olayda kullanıldığı tespit edilen 3 adet demir kesme makası, 5 adet kerpeten, 2 adet balta ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 13’ü tutuklanırken, suç eşyasını satın alan 2 hurdacı ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

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