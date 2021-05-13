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Tır kuyruğunda buruk bayram Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu 20 kilometreyi aştı Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçiren sürücüler aileleriyle telefon aracılığıyla bayramlaştı

İHA

Tır kuyruğunda buruk bayram Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu 20 kilometreyi aştı Ramazan Bayramı'nı tır kuyruğunda geçiren sürücüler aileleriyle telefon aracılığıyla bayramlaştı

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda artan ihracat yoğunluğu nedeniyle 20 kilometre uzunluğunda tır kuyruğu oluştu. Bayramı tır kuyruğunda geçiren sürücüler ise aileleriyle telefon aracılığıyla bayramlaşmak zorunda kaldı.
Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan Sarp Sınır Kapısı'nda ihracat yoğunluğu nedeniyle uluslararası taşımacılık yapılan tırlar bir kez daha kilometrelerce kuyruk oluşturdu.
Yurdun dört bir yanından gelen sürücüler, tır parkları dolunca Karadeniz Sahil Yolu kenarına park ederek sıralarını beklemeye başladı. Karayolunun bir şeridini kapatan tırlar, zaman zaman trafiğin de aksamasına neden oldu.

TIR kuyruğu üç ilçeye uzandı
Gürcistan sınırındaki Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe merkezine kadar uzanan tır kuyruğu, 20 kilometreyi aştı. Gümrükteki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken tır kuyruğuna ihracattaki artış ile bazı Kafkas ve Orta Asya devletleriyle transit geçiş belgesinin (dozvola) temininde yaşanan gecikmenin neden olduğu öğrenildi.
Tır kuyruğu bu kez Ramazan Bayramı'na denk gelince, sürücüler bayramı tır kuyruğunda geçirmek zorunda kaldı. İlk olarak meslektaşlarıyla bayramlaşan sürücüler, daha sonra telefon aracılığıyla ailelerini arayarak bayramlaştı. Kimi eşiyle, çocuğuyla kimi de anne ve babasıyla bayramlaşırken duygusal anlar yaşadı.

Polis ekipleri sürücülerin Ramazan Bayramını kutladı
Öte yandan Trafik Şube Müdürlüğüne ait polis ekipleri, tır kuyruğunda bekleyen sürücüleri ziyaret ederek Ramazan Bayramları'nı kutladı. Ekipler sürücülere şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Bir çok bayram olduğu gibi bu bayramı da ailesinden uzakta geçirdiğini belirten tır şoförü Ali Özdemir, “Bu da bizim kaderimiz. Şoförlük böyle bir şey. Dün geceden beri buradayım. Sıramın gelmesini bekliyorum. Bayram nedeniyle sevdiklerimiz telefonla aradım, internet çeken yer varsa görüntülü görüştük bayramlaştık. Burası her geldiğimizde böyle. 20 kilometre 30 kilometre kuyruk oluyor. 5 günde 6 günde çıktığımız günler oluyor. Yetkililerden tek isteğimiz buraya bir el atsınlar” dedi.

“Bu mesleğin en büyük zorluğu hasretlik”
"3 gündür yoldayım sıranın bana gelmesini bekliyorum" diyen tır şoförü Cengiz Kapsuz ise "2 gün sonra sıranın bana geleceğini tahmin ediyorum. Bayram buruk geçiyor. Bu mesleğin en büyük zorluğu hasretlik. Yol gitmek yada kapılardaki kuyruk beklemek değil hasretlik. Çocuk hasreti, eş hasreti, anne baba hasreti” derken, 22 yıllık tır sürücüsü Hatip Tekin ise "Gecemiz, gündüzümüz yollarda geçiyor. Ekmek parası kolay bir iş değil, ailemizden uzağız. Kızımla görüştüm duygulandım içim kıpır kıpır. Şuan evimde olmak isterdim ama ekmek davası böyle bu nedenle buradayız” ifadelerini kullandı.

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