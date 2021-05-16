Yavru oğlaklar sahiplerinin omuzlarından inmiyor

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Artvin’de iki aylık oğlakların sahipleriyle arasındaki dostluk dikkat çekiyor. Sahiplerinin yanından bir an olsun ayrılmayan oğlaklar, omuzlardan inmiyor.

Artvin merkeze bağlı Seyitler köyünde yaşayan Emine ve Mevlüt Gökdemir çiftine ait üç oğlak omuzlardan inmiyor. Anne keçilerin bakamadığı oğlakları sahiplenen ve elleriyle besleyen Gökdemir çifti, oğlaklara bebek gibi bakıyor. Günlük köy işleriyle uğraşan Mevlüt Gökdemir’in iş yapmasına izin vermeyen oğlaklar, sahipleriyle sürekli oynamak istiyor. Mevlüt Gökdemir'in sırtına ve omzuna çıkıp atlayarak oyun oynayan oğlakların şirin halleri görenleri gülümsetiyor.

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