Macahel'de eriyen karlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

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Artvin'in Macahel Karçal Dağları eteklerinde kışın donan göllerdeki buz tabakaları havaların ısınmasıyla erimeye başlarken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili (Macahel) bölgesinde bulunan göller, buzların erimesiyle görsel şölen oluşturdu. Macahel bölgesinde bulunan Karçal Dağı eteklerindeki yüzeyi buz tutan Yıldız Göl’ünde buzlar erimeye başladı. Yine bu bölgede bulunan Beyazsu Yaylası'ndaki akarsuyun çevresinde açan çiçeklerle ahenkli bir şekilde akması bölgede fotoğrafçılık yapan Tahsin Avcı tarafından görüntülendi.

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