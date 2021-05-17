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Sarp Sınır Kapısı’nda tır trafiği normale döndü 2 gün öncesine kadar kilometrelerce tır konvoyunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı’nda tır geçişlerindeki yoğunluk azaldı

İHA

Sarp Sınır Kapısı’nda tır trafiği normale döndü 2 gün öncesine kadar kilometrelerce tır konvoyunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı’nda tır geçişlerindeki yoğunluk azaldı

Gerek geçtiğimiz Ramazan ayında gerekse Ramazan Bayramı’nda kilometrelerce tır kuyruğunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı’nda tır trafiği normale döndü. 2 gün öncesine kadar yoğun tır konvoyunun yaşandığı sınır kapısında tır geçişlerindeki yoğunluk azaldı.
Geçtiğimiz yıl günlük 280 tır geçişinin yaşandığı kapıda, bu yıl bu sayı Kafkas ülkelerine yapılan ihracattaki artışla birlikte 600 ortalamasına ulaştı. Artan tır geçişleri ile birlikte Türkiye’nin Kafkaslar ve Orta Asya’ya açılan Sarp Sınır Kapısı’nda son dönemde yoğun tır kuyrukları oluşmaya başladı. Gerek Ardahan’daki iki sınır kapısına rağbetin azalması, gerek Türkmenistanİran arasındaki kapıyı tercih etmeyen sürücülerin geçişler için Sarp Sınır Kapısı’nı tercih etmesi yoğunlukta önemli rol oynarken, durumu yakından görmek üzere Ticaret Bakanı Mehmet Muş da 2 gün önce Sarp Gümrük Kapısı’na gelerek incelemelerde bulundu. Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Sarp Sınır Kapısı’ndan çıkışların geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış gösterdiğini vurgulayarak kapıdaki yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin hızlandırılması için girişimlerde bulundu.
Tüm bu girişimlerin ardından 2 gün öncesine kadar kilometrelerce tır konvoyunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı’nda tır geçişlerindeki yoğunluk azaldı, bugünden itibaren de tır trafiği normale döndü. Tır sürücüleri bu durumun kendilerini memnun ettiğini belirtirken, 3 gün önce Gürcistan’a geçiş yapan ve bugün de bu ülkeden Türkiye’ye giriş yapan tır şoförü Murat Karadağ, yaptığı açıklamada “3 gün önce buradan Gürcistan’a geçiş yapmıştım. İnanılmaz bir tır kuyruğu vardı. Şimdi dönüyorum, kuyruk falan kalmamış. Bakanın gelişinden sonra burada işler hızlandı” dedi.

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