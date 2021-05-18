Artvin Borçka Baraj Gölü üzerinde kano gösterisi

Artvin’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Artvin Çoruh Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu işbirliği ile 1521 Mayıs Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında Borçka Baraj gölünde kano gösterisi yapıldı.

Artvin’de durgun su kano sporunu geliştirmek için başlatılan proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve AÇÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu işbirliği ile kano sporcuları Borçka Baraj Gölünde küçük bir gösteri gerçekleştirdiler. Kano gösterisini Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran tekne ile yakından takip ederek sporcuları tebrik etti.

Yeşil baraj gölü üzerindeki rengarenk kanolarla yapılan gösteri drone ile havadan da görüntülenerek seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlayarak gençliğe armağan olan bu bayramın sonsuza kadar devam etmesini dileyen Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, ”Bugün burada yine geçen yıl Haziran ayında başlatmış olduğumuz durgun su kano sporunu mini bir gösteri ile taçlandırmış olduk. İlgimiz çok yoğun aileler çocuklarını bize getiriyor. Bizde çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz sporla tanıştırıyoruz. Gelecekte ülkemizin milli takım sporcusu olmaları için ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu anlamda Artvin’de bize destek veren herkese ve kurumlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum spor varsa hayat vardır. Ailelere diyorum ki çocuklarınızı bize emanet edin biz onları bilime, ilime, sanata, kültüre, spora yönlendirelim ve çocuklarımızı gelecekte meslek sahibi yapalım“ dedi.

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