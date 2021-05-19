Artvin’de yol inşaatında kaza: 1 ölü

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Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol ve viyadük inşaatında çalışan 22 yaşındaki genç, iş makinesi kovasının altında kalarak hayatını kaybetti.

Artvin’in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya köyü yakınlarında süren yol ve viyadük çalışmalarında iş kazası meydana geldi. İş makinesi kovasının kamyon kasasına yüklendiği sırada tonluk kovanın altında kalan 22 yaşındaki Elazığ nüfusuna kayıtlı A.S. feci şekilde can verdi. Olay yerinde hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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