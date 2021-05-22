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Bu işyerini arayarak 'Bomba' siparişi veriyorlar İşletmesine öyle bir isim koydu ki arayan önce düşünüp sonra sipariş veriyor Sırrı 25’yıl önceye dayanıyor ‘Bomba’ ismini verdiği tostu Artvin’de yoğun ilgi görüyor

İHA

Bu işyerini arayarak 'Bomba' siparişi veriyorlar İşletmesine öyle bir isim koydu ki arayan önce düşünüp sonra sipariş veriyor Sırrı 25’yıl önceye dayanıyor ‘Bomba’ ismini verdiği tostu Artvin’de yoğun ilgi görüyor

Artvin’de 25 yıldır esnaflık yapan Burhan Çavuş, içerisinde 11 gıda malzemesi kullanarak yaptığı meşhur tostuna ‘Bomba’ ismini verdi. Kentte ‘Bombacı Burhan’ olarak bilinen meşhur tostçu pandemi nedeniyle paket servise geçince, müşterileri telefonlara arayarak 'Bomba' siparişi veriyor.
Artvin Merkez Çayağzı mahallesinde 25 yıldır esnaflık yapan Burhan Çavuş, tamamen kendine ait olan ve ‘Bomba’ ismini verdiği meşhur tostu yok satıyor. İçerisinde sucuk, peynir, turşu, yumurtanın yanı sıra 11 gıda malzemesi kullanarak yaptığı ‘bomba’ isimli tostu sayesinde adı Bombacı Burhan’a çıkan meşhur tostçunun tostundan bir yiyen bir daha istiyor. Çavuş, Korona virüs salgını nedeniyle paket serviye geçince, müşterileri arayıp bomba siparişi veriyor.
Lezzet sırrını saklı tutan meşhur tostçu Burhan, “Tostun içine 11 çeşit gıda ve baharat kullanıyorum. Sırrı bende saklı. Müşterinin hem karnı hem gözü doyuyor. Arayıp bomba sipariş vermeleri mizah konusu olsa da Artvinli tostumuzu seviyor. Hatta bir çok ilden yolu buralara düşenler bile gelip 'Bomba'nın tadına bakıyor” ifadelerini kullandı.

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