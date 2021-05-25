Artvin’de Mayıs ayında yaylalarda karla mücadele

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Artvin’in Şavşat ilçesinde mayıs ayının son günlerinde de yol açma çalışmaları sürüyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının yer yer 5 metreyi buluyor.

Artvin İl Özel İdaresi, Şavşat İlçe Şefliği ekipleri, kar nedeniyle kapalı bulunan Cengelek Yaylası ve yüksek rakımlı diğer yaylalarda yolları açmak için yoğun mesai harcıyor. Kış mevsiminin ağır geçtiği bölgede ekiplerin, kar nedeniyle yolu kapalı kalan yüksek rakımlı yaylalar ve köylere ulaşımın sağlaması için çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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