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Sarp'tan kaçakçılara geçit yok Sarp Sınır Kapısı'nda 150 adet saat ve 94 adet botox malzemesi ele geçirildi

İHA

Sarp'tan kaçakçılara geçit yok Sarp Sınır Kapısı'nda 150 adet saat ve 94 adet botox malzemesi ele geçirildi

Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'nda tırların çeşitli yerlerine zulalanmış 150 adet saat ve 94 adet botox malzemesi ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Gürcistan vatandaşı M.B’nin kullandığı çekicide yapılan rutin kontrollerde çekicinin kabin üst dolap kısmında ve dorsesinin yemek dolabı kısmında 150 adet saat ele geçirildi. Soruşturma ile ilgili şüpheli şahıs hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Ele geçirilen saatlerin gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 132 bin 629 Lira 05 kuruş olduğu bildirildi.

94 Adet botox malzemesi ele geçirildi
Sarp Sınır Kapısı'nda, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Türk uyruklu vatandaş H.M’nin kullandığı çekicide yapılan rutin aramada aracın kabin bölümünde yatak altı dolabında kozmetik malzemesi cinsi eşyalar görülmüş olup anılan araç memur refakatinde X Ray taramasına yönlendirildi. Ekiplerce XRay cihazından geçirildikten sonra arama hangarında yapılan detaylı aramada toplamda 94 adet botox malzemesi olduğu düşünülen ampul cinsi eşya bulundu. Soruşturma ile ilgili şüpheli şahıs hakkında Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Ele geçirilen botox malzemelerinin gümrüklenmiş değerinin yaklaşık 71 bin 862 Lira olduğu bildirildi.

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