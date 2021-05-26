Artvin ormanlarında gençleştirme çalışmaları devam ediyor

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Yüzde 57'si ormanlarla kaplı Artvin'de ormanları gençleştirme çalışması devam ediyor.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Şavşat Orman İşletme Müdürlüğünde tarafından 2020 yılında yapılan Tabii Tensil (Doğal Gençleştirme) çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Ladin ağacındaki bol tohum yılında yapılan çalışma sonucunda yoğun şekilde çimlenmeler gözlendi.

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