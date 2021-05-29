Yusufeli'nde sadece baraj değil dev viyadükler de yapılıyor İlçede özel tasarlanan 2 bin 198 uzunluğunda 4 viyadük dikkat çekiyor Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalacak ilçe ve köy yollarının yenileri yapılıyor

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren baraj inşaatı nedeniyle suları altında kalacak ilçe ve köy yollarına yenileri yapılıyor. Dünyanın en yüksek 3. barajı yükselirken, barajla birlikte YusufeliArtvinErzurum arasındaki ulaşım ağı da güçlendiriliyor. Baraj inşaatı ile birlikte 69,2 km uzunluğunda oto yol, 55,8 km uzunluğunda 39 tünel, 3 bin 959 m uzunluğunda 4’ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatı devam ediyor.

Tamamlandığında temelden 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek kemer barajı olacak Yusufeli Barajı suları altında kalacak ilçe merkezinin ve dört köy taşınacağı yeni yerleşim yeri çalışmaları devam ediyor.

Baraj ve yeni yerleşim yer çalışmaları yanı sıra kentte ulaşımın kolaylaştırılması için otoyol, tünel ve viyadük çalışmaları ise sürüyor. Bu kapsamda YusufeliArtvinErzurum arasındaki ulaşım ağı, 69,2 kilometre uzunluğunda oto yol, 55,8 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3.959 metre uzunluğunda 4'ü özel tasarım 21 adet köprü inşaatında sona gelindi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yusufeli barajı nedeniyle ilçemiz ve 4 köyümüz kısmen bundan etkileniyor. Şuan da 7 köy kurulumu devam ediyor. Yeni yerleşim yerinde de üst yapı çalışmaları sürüyor. İnşallah bu yıl sonu itibariyle bütün çalışmalar bitmiş olacak. İlçenin her tarafından inşaat çalışmaları var, toz ve araç trafiğine maruz kalıyoruz. 2013 yılından itibaren bunu maalesef yaşıyoruz. Bu bizim babalarımızdan dedelerimizden aldığımız sorun, bunu evlatlarımıza bırakmamamız gerek. Bu iş ne kadar kısa sürede biterse ve yeni yerleşim yerine taşınırsak o kadar rahat etmiş olacağız. Onun için bir an önce bitmesi içinde gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Özel tasarım viyadükler

Yusufeli barajı inşaatı kapsamında birinci kısım çalışmalarının yer aldığı ArtvinYusufeli, Öğdem, Sarıgöl ve Tekkale Karayollarını yapımı kapsamında 19.700 metre uzunluğundan 16 tünel, 1.184 metre uzunluğunda 9 köprü olmak üzere toplamda 23 bin 600 metre ulaşım ağı yer alıyor.

İkinci kısım çalışmada ise ArtvinErzurum, Oltu ve Olur Karayollarını yapımında 23 bin 800 metre uzunluğunda 17 tünel, 494 metre uzunluğunda 6 köprü olmak üzere 28 bin 500 metre yol inşaatı devam ediyor.

Üçüncü kısım da ise Tekkaleİspir karayollarını çalışmalarında 12 bin 300 metre uzunluğunda tünel, 83 metre uzunluğunda 2 köprü olmak üzere toplam 12 bin 300 metre yol çalışması bulunuyor.

Öte yandan bu yol çalışması kapsamında 4 adet özel tasarım viyadükler çalışmaları yer alıyor. Çalışma kapsamında, 628 metre uzunluğunda Tekkale Viyadüğü, 695 metre uzunluğunda Yusufeli Viyadüğü, 345 metre uzunluğunda Yusufeli Baraj viyadüğü 530 metre uzunluğunda ise Şilenkar Viyadüğü yer alıyor. Toplam 2 bin 198 metre uzunluğunda olan bu devasa özel tasarlanan viyadüklerin bir kısmı yeni başlarken bir kısım çalışmalarda ise sona gelindi.

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