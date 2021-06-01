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Sarp Sınır Kapısı, 14,5 ay sonra yeniden açıldı

DHA

Sarp Sınır Kapısı, 14,5 ay sonra yeniden açıldı


Arzu ERBAŞDoğancan İLEK/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)TÜRKİYE'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan, koronavirüs tedbirleri kapsamında uluslararası nakliye yapan TIR'lar dışında yaya ve araç trafiğine kapatılan Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı, 14,5 ay sonra yeniden geçişlere açıldı. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Bölge ekonomisine önemli katkısı olan bu kapının açıldığı bu günü bayram günü olarak adlandırıyoruz" dedi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinden Gürcistan´a açılan Sarp Sınır Kapısı, salgın nedeniyle 15 Mart 2020´de uluslararası nakliye yapan TIR'lar dışında yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Kademeli normalleşme süreci ile birlikte sınır kapısı 14,5 ay sonra yeniden geçişlere açıldı. Bugün saat 09.00'da iki ülkeden karşılıklı geçişler başladı. Geçişler 09.00 ile 19.00 saatleri arasında yapılabilecek.
İSTENEN BELGELER
Gürcistan'a giriş yapacak kişilerden 72 saat içinde alınmış PCR testi, özel sağlık sigortası isteniyor. Bu ülkede kalınan her 3 gün için de Covid-19 testi zorunluluğu getirildi. Türkiye'ye gelecekler için ise 6 ay içinde Covid-19 geçirdiklerini belgelemeleri halinde herhangi bir evrak istenmiyor. Bu belgesi olmayanların ise 72 saat içinde alınmış PCR testi sonucunu beyan etmeleri gerekiyor.
'BÖLGE TİCARETİ İÇİN BAYRAM GÜNÜ'
Bölge ticareti için bugünü bayram günü olarak adlandırdıklarını söyleyen Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Sarp Kara Hudut Kapısı Kafkas Cumhuriyetlerine açılan Türkiye'nin en önemli kapılarından biri. Bir yılda 7 milyon insanın geçiş yaptığı bu kapıda bugünü bir bayram günü olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık 14 aydır kapalı olan bu kapı, bölgenin ticaretine önemli katkı sunuyor. Hem Gürcistan'a geçiş yapmak isteyenler hem Gürcistan'dan Türkiye'ye gelmek isteyenler aranan şartları yerine getirdiklerinde çıkışlarını sağlayabilecekler. Bu yeni dönemin bölgemize hayırlı olmasını umut ediyoruz" dedi.
GÖZYAŞLARIYLA GİTTİ
Türkiye'de yaşayan Gürcistan vatandaşı Nazikozu Sakinaze yaklaşık 1,5 yıldır akrabalarını göremediğini söyleyerek gözyaşları içinde ülkesine geçti. Sakinaze, "Çok mutluyum, akrabalarıma haber vermedim, sürpriz yapacağım" ifadelerini kullandı.
Taksi şoförü Arif Başlılar ise, "Sarp kapısının kapalı olması bizi zor durumda bıraktı. 1 Haziran itibariyle umuyoruz ki yeni bir dönem başladı. Pandemi sürecinin tamamen sona ermesi ile beraber herkes gibi bizler de rahat edeceğiz" dedi.
Suat Küçükler de "Sarp kapısının 14,5 ay sonra açılması Gürcistan tarafında çalışan Türk vatandaşlarını çok mutlu etti. Yeni başlayan bu süreçle beraber birçok şey değişecek. Hem Gürcistan´a hem Türkiye'ye katkı sağlayacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Arzu ERBAŞ-Doğancan İLEK
2021-06-01 12:46:06

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