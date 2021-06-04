2 kişinin yaralandığı patlatma sonrası idari ve adli soruşturma başlatıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında iki kişinin yaralandığı patlatma sonrası ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 kişinin yaralandığı patlatma sonrası idari ve adli soruşturma başlatıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında iki kişinin yaralandığı patlatma sonrası ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi

İHA

2 kişinin yaralandığı patlatma sonrası idari ve adli soruşturma başlatıldı Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında iki kişinin yaralandığı patlatma sonrası ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi

Artvin’in Yusufeli ilçesinde önceki gün yol çalışması sırasında yaşanan 2 kişinin yaralandığı patlatma ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılırken, ilgili firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildi.
Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj inşaatı kapsamında yapılan yol ve viyadük çalışmaları sırasında Erdemler Mahallesi Yıkıklar mevkiinde önceki gün akşam saatlerinde yol inşaatı yapan bir şirket tarafından patlatma yapıldı. Patlatmada kaya parçaları alt bölümde bulunan ev ve arabalara isabet etti, iki kişi ise yaralandı. Olayın ardından Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada "02.06.2021 tarihinde saat 17.00'de Erdemler Mahallesi yol çalışmasında gerçekleştirilen patlatmada ortaya çıkan olumsuzluklar sonrası ilgili kamu kurumları ve firma ile yapılan görüşmeler neticesinde; söz konusu patlatmayı gerçekleştiren firmanın bölgedeki çalışmalarına son verildiği, projede kısmi değişiklik yapılarak aynı yol güzergahı için patlamasız kazı çalışmaları yapılmasına karar verildiği, firmanın oluşan tüm zararı karşılayacağı ve konu ile ilgili idari ve adli tahkikatın başlatıldığı” ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında yapılan patlatmada facianın eşiğinden dönüldü İki kişinin yaralandığı olayda korku dolu anlar yaşandı
YEREL HABERLER Artvin'in Yusufeli ilçesinde yol inşaatı sırasında ...
Ekmek parası için tomruk yüklü kamyonları tehlikeli dağ yollarında kullanıyorlar Artvin’de usta tomruk kamyonu şoförleri zorlu yollarda ekmek parası için direksiyon sallıyor
YEREL HABERLER Ekmek parası için tomruk yüklü kamyonları tehlikeli ...
Şavşat Kalesi havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Şavşat Kalesi havadan görüntülendi