Artvin’in dağları Haziran ayında yeniden beyaza büründü

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Artvin genelinde etkili olan soğuk hava ve sağanak, yüksek kesimlerde yeniden kara dönüştü.

Geçtiğimiz hafta sonu olduğu gibi Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yeniden etkili oldu. Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı, Meydancık köyü, Karettepe ve Dudlu köyü yaylalarına kar yağdı. Karlı görüntüler yöre sakinleri tarafından kayda alındı.

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