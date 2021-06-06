Belediye başkanı paylaştı, aç kalan yavru ayılar ilçeye indi

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Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurtoğlu sosyal medya hesabından, ilçeye inen yavru aynın meyve ağacına çıktığı görüntüler paylaştı. Başkan Kurtoğlu, “İlçemizin şirin bir misafiri vardı. Kendisini yenidünya ağacında gördük” dedi.

Artvin’in Arhavi ilçesinde aç kalan yavru ayı ilçeye indi. Hacılar Mahallesinde çekilen görüntülerde yavru ayı, yeni dünya ağacına çıkarak ağacın üzerindeki meyveleri yemeye başladı. Arhavi Belediye Başkanı Vasfı Kurtoğlu ise o görüntüleri, sosyal medya hesabından “ilçemizin şirin bir misafiri vardı. Kendisini yenidünya ağacında gördük” diyerek paylaştı.

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